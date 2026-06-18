Milano 10:41
52.481 -0,22%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:41
10.415 -0,89%
Francoforte 10:42
24.892 -0,17%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,25%

Il DAX esordisce a 24.996,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,25%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,25%, dopo aver aperto a 24.996,54 punti.
Condividi
```