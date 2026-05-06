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Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,47%

Ibex 35 termina gli scambi a 18.104,3 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Madrid, in rialzo del 2,47%
Madrid lievita del 2,47% e archivia la seduta a 18.104,3 Euro.
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