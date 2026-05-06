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/ Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,24%
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,24%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.910,59 punti
In breve
,
Finanza
06 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,24% e chiude a 49.910,59 punti.
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