Francoforte: balza in avanti Siemens Energy
(Teleborsa) - Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili, che lievita dell'1,81%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Siemens Energy sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 186,8 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 184,8. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 188,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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