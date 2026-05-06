Francoforte: giornata depressa per Teamviewer

(Teleborsa) - Ribasso per Teamviewer , che presenta una flessione del 2,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Teamviewer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,45%, rispetto a +4,78% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Teamviewer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,14 Euro e primo supporto individuato a 4,945. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,335.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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