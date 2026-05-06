Francoforte: nuovo spunto rialzista per Commerzbank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.



La tendenza ad una settimana di Commerzbank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 36,5 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 35,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 37,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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