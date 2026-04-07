Nextchem (MAIRE) apre nuovo ufficio a Pechino per consolidare presenza in Cina e Asia

(Teleborsa) - Nextchem, controllata di MAIRE alla guida della business unit Sustainable Technology Solutions, ha inaugurato il nuovo ufficio a Pechino, rafforzando ulteriormente la presenza storica del Gruppo in Cina, sviluppata a partire dal 1994 attraverso Tecnimont (business unit Integrated E&C Solutions), e confermando il proprio impegno di lungo periodo verso il mercato cinese e, più in generale, verso l'Asia.



L'apertura dell'ufficio di Pechino rappresenta una tappa significativa nella strategia di crescita di MAIRE e riflette l'ambizione di Nextchem di posizionarsi in prima linea nella trasformazione industriale globale, in un contesto caratterizzato da catene del valore in rapida evoluzione, rafforzando l'innovazione tecnologica nei settori dell'energia e delle materie prime critiche. Questo nuovo presidio consentirà a Nextchem di operare ancora più a stretto contatto con i clienti e i partner cinesi, facendo leva sul suo ampio portafoglio di tecnologie sostenibili e su soluzioni sviluppate in funzione delle specifiche esigenze del mercato locale.



"L'apertura del nostro ufficio a Pechino rappresenta un passo strategico nello sviluppo internazionale di MAIRE - ha detto Fabrizio Di Amato, fondatore e presidente di MAIRE - Guardare oggi alla Cina significa guardare a innovazione, a tecnologie avanzate e a nuovi modelli industriali, che costituiscono un forte stimolo alla diffusione delle nostre soluzioni sempre più evolute in un mercato dalle grandi potenzialità. Rafforzando la nostra presenza attraverso Nextchem, puntiamo a coniugare il nostro know-how tecnologico globale con partnership locali, contribuendo a una crescita industriale sostenibile e a una cooperazione di lungo termine con clienti e partner cinesi, anche facendo leva sulla presenza storica di Tecnimont nel Paese dal 1994".

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