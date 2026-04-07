Confartigianato: al via la legge contro 850mila finti artigiani

(Teleborsa) - Stop agli oltre 850.000 operatori abusivi che si spacciano per imprenditori artigiani pur operando nell'ombra e senza i requisiti necessari. Da oggi, 7 aprile, entra in vigore la legge che tutela le denominazioni "artigianato", "artigiano" e "artigianale", punendo con sanzioni severe chiunque le utilizzi senza essere iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane.



"Finisce così – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - l’era dell’ambiguità terminologica. Con la nuova normativa, contenuta nella Legge annuale PMI, il termine ‘artigiano’ cessa di essere un facile aggettivo pubblicitario per diventare un titolo protetto legalmente. La normativa introduce una stretta senza precedenti contro l'abusivismo, colpendo chi usurpa il prestigio e la qualità del saper fare italiano rappresentato da 1.250.000 imprese artigiane che danno lavoro a 2.500.000 addetti".



Secondo Confartigianato, l’intervento legislativo potrà incidere sul fenomeno dell’abusivismo che danneggia i veri imprenditori e i consumatori. A fare le spese di questa concorrenza sleale sono soprattutto 588.000 imprese artigiane regolari attive nei settori più esposti alle infiltrazioni dei 'furbetti': dalla manifattura d'eccellenza, come alimentare, moda, arredamento, fino alle attività di servizio come acconciatori, idraulici e autoriparatori. La legge garantisce che la parola "artigianale" torni a significare qualità, competenza e iscrizione certificata all’albo delle imprese artigiane, eliminando le zone d'ombra che per decenni hanno penalizzato le imprese oneste.



Il legislatore ha scelto la linea della fermezza per scoraggiare i "furbetti" della denominazione: ogni violazione sull'uso improprio dei termini protetti sarà punita con una sanzione amministrativa che parte da un minimo di 25.000 euro. "Fine della concorrenza sleale: vince l’autentica eccellenza del Made in Italy", dichiara Marco Granelli, Presidente di Confartigianato. "Questa norma riconosce finalmente il valore dei prodotti e dei servizi autentici e tutela i consumatori. Da oggi, chi acquista 'artigiano' ha la certezza legale di premiare il lavoro, l’ingegno e la passione dei nostri veri imprenditori".

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