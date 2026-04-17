Annunciate le 3 artiste finaliste del Contest 1MNEXT2026. Fondimpresa main partner





(Teleborsa) - Si sono svolte a Roma, nella sede di Fondimpresa, le finali di, il Contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice del Concerto deldi Roma promosso da, cantautrice di origine calabrese,cantautrice di Terracina (Lazio), e, cantautrice pugliese.Sono tre le artiste vincitrici che passano alla finalissima che si terrà sul palco del, dove verrà proclamata e premiata la vincitrice assoluta del Contest. I tre progetti sono stati giudicati dalla Giuria di Qualità composta da: Massimo Bonelli (Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Marta Venturini (produttrice artistica e autrice), Lucia Stacchiotti (iCompany), Julian Borghesan (speaker radiofonico) e Giorgiana Cristalli (giornalista).Main partner di 1MNEXT2026 è, l’ente promosso da, Cgil, Cisl e Uil. Una partnership che nasce per valorizzare il ruolo della formazione come ponte tra talento e mondo del lavoro, accompagnando i giovani nel passaggio dall’aspirazione alla professionalizzazione.“Fondimpresa è orgogliosa di avere il proprio nome accanto al contest di 1MNext, perché spinge e incentiva giovani che hanno dei doni, che vogliono coltivarli, giovani che vogliono puntare sulle loro capacità e le loro competenze per sfondare nel mondo della musica. - ha spiegato, Direttore generale di Fondimpresa - Nello stesso modo noi finanziamo tutta una serie di bandi già dal 2019, da quando è stata ammessa la possibilità per i fondi interprofessionali di formare gli occupandi e non solo gli occupati”.Secondo, Vicepresidente di Fondimpresa, “è necessario che i giovani, attraverso la formazione, raggiungano i loro obiettivi. Questi sono obiettivi che sembrano non tanto legati al mondo del lavoro, ma invece lo sono, perché ci vuole una grande capacità di apprendere, di essere sul pezzo per diventare cantanti, ballerine e quant'altro nel mondo del lavoro. Anzi, il mondo dello spettacolo è un mondo molto difficile, per cui più formazione c'è e meglio è”.L’evento ha visto un padrino d’eccezione,. Il cantautore romano, reduce dal suo primo Festival di Sanremo, nell’occasione ha ufficializzato la sua partecipazione al Primo Maggio.Anche quest’anno il Concertone mette al centro le performance, rigorosamente live, come strumento di racconto, rappresentando una festa e un momento di riflessione per immaginare il domani attraverso le voci di chi, con la propria musica, lo sta già costruendo. “” è infatti il focus scelto dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità.Alla lineup del Primo Maggio si aggiunge ancheche con la sua energia e acutezza farà scatenare la piazza. È appena uscito il suo ultimo album “Miss Italia”, che indaga il rapporto con i canoni, con la percezione degli altri e con l’idea di essere “giusti”. Gli artisti in lineup fino ad ora annunciati sono: Angelica Bove, Emma Nolde, LA NIÑA, Litfiba, nella storica formazione degli anni ’80 con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, e Riccardo Cocciante.