Milano 11:17
47.828 -0,44%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
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Londra 11:17
10.269 -0,62%
Francoforte 11:17
23.980 -0,16%

Pesante sul mercato di Madrid Aena

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di Madrid Aena
Ribasso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che passa di mano in perdita del 3,98%.
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