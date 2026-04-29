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Pesante sul mercato di Madrid Aena
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,
In breve
29 aprile 2026 - 09.50
Ribasso per il
gestore degli aeroporti spagnolo
, che passa di mano in perdita del 3,98%.
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