Madrid: rosso per Aena
(Teleborsa) - Sottotono il gestore degli aeroporti spagnolo, che passa di mano con un calo del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aena, che fa peggio del mercato di riferimento.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25,95. L'equilibrata forza rialzista di Aena è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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