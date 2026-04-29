Perde Aena sul mercato di Madrid

(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore degli aeroporti spagnolo , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aena , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Aena evidenzia un declino dei corsi verso area 22,41 Euro con prima area di resistenza vista a 23,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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