Perde Aena sul mercato di Madrid
(Teleborsa) - Retrocede molto il gestore degli aeroporti spagnolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,98%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aena, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Aena evidenzia un declino dei corsi verso area 22,41 Euro con prima area di resistenza vista a 23,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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