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Londra: in rally Anglo American
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06 maggio 2026 - 09.50
Brilla la
società mineraria
, che passa di mano con un aumento del 4,91%.
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