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Londra: in rally Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in rally Anglo American
Brilla la società mineraria, che passa di mano con un aumento del 4,91%.
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