Londra: profondo rosso per Shell

(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore di petrolio e gas naturale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Shell rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le tendenza di medio periodo di Shell si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 32,6 sterline. Supporto stimato a 31,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 33,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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