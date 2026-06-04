Londra: profondo rosso per Standard Chartered

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo bancario con sede a Londra , che perde terreno, mostrando una discesa del 7,21%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Standard Chartered rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Standard Chartered sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 19,74 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 18,12. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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