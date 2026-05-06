Londra: rally per Diageo

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda di bevande alcoliche , che scambia in rialzo del 5,25%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Diageo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 15,78 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 15,21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 16,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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