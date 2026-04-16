Londra: in rally Intertek Group
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che tratta in rialzo dell'8,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Intertek Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,31%, rispetto a +0,08% del principale indice della Borsa di Londra).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Intertek Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,75 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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