Londra: in rally Intertek Group

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , che tratta in rialzo dell'8,41%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Intertek Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,31%, rispetto a +0,08% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Intertek Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 48,75 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 44,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 52,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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