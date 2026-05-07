Londra: in calo Diageo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda di bevande alcoliche , che mostra un decremento del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Diageo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Diageo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,56 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,24. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```