Londra: su di giri Persimmon

(Teleborsa) - Grande giornata per il principale costruttore immobiliare britannico , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,42%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Persimmon rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di breve periodo di Persimmon evidenzia un declino dei corsi verso area 10,83 sterline con prima area di resistenza vista a 11,21. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 10,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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