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Londra: vendite diffuse su 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: vendite diffuse su 3i Group
Ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, che tratta in perdita del 19,79% sui valori precedenti.
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