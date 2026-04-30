Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale costruttore immobiliare britannico , con una variazione percentuale del 2,87%.



La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Persimmon mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,41 sterline con area di resistenza individuata a quota 10,66. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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