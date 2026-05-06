Madrid: in rally Amadeus IT
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che scambia in rialzo del 4,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amadeus IT più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di Amadeus IT ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51,9 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 54,55, mentre il primo supporto è stimato a 49,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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