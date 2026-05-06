Madrid: performance negativa per Repsol
(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta con una perdita del 2,53%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Repsol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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