Madrid: performance negativa per Repsol

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che tratta con una perdita del 2,53%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Repsol è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 22,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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