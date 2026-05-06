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/ Madrid: vendite diffuse su Repsol
Madrid: vendite diffuse su Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 13.00
Si muove in perdita la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,02% sui valori precedenti.
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