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Madrid: vendite diffuse su Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: vendite diffuse su Repsol
Si muove in perdita la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,02% sui valori precedenti.
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