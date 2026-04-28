Medio Oriente, la Casa Bianca esamina la proposta iraniana ma un accordo appare lontano

Il nodo è "l'apertura" dello Stretto di Hormuz.

(Teleborsa) - La Casa Bianca ha confermato che il presidente Donald Trump e il suo team di sicurezza nazionale hanno discusso lunedì la proposta iraniana di riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco navale americano e della fine del conflitto, con il dossier nucleare rinviato a una fase successiva. La portavoce Karoline Leavitt ha precisato che "la proposta era in discussione" ma ha aggiunto di non voler "anticipare il presidente o il suo team", ribadendo che "le linee rosse del presidente riguardo all'Iran sono state rese molto, molto chiare".



Il Segretario di Stato Marco Rubio ha però raffreddato le aspettative in un'intervista a Fox News: "Quello che intendono per aprire lo Stretto è: 'Sì, lo Stretto è aperto, purché vi coordiniate con l'Iran, otteniate il nostro permesso, altrimenti vi facciamo saltare in aria e pagate.' Non è aprire lo Stretto. Sono acque internazionali. Non possiamo tollerare che gli iraniani decidano chi può usare una via d'acqua internazionale e quanto deve pagare per farlo".



La proposta arriva dopo una brusca interruzione diplomatica nel fine settimana: Trump ha cancellato all'ultimo momento i piani per l'incontro in Pakistan tra Jared Kushner, l'inviato speciale Steve Witkoff e le controparti iraniane, scrivendo su Truth Social "troppo tempo sprecato a viaggiare, troppo lavoro!".



Dopo la cancellazione, Trump ha rivelato di aver ricevuto "quasi immediatamente" una nuova offerta iraniana "molto migliore", senza specificarne i contenuti. Due settimane prima, Kushner, Witkoff e il vicepresidente JD Vance avevano trascorso 21 ore a Islamabad negoziando con l'Iran senza raggiungere un accordo.



Il cessate il fuoco rimane in vigore dopo la proroga unilaterale decisa da Trump la scorsa settimana. Lo Stretto di Hormuz resta però di fatto chiuso, con solo una frazione del traffico pre-guerra che riesce a transitare. Il Comando Centrale USA ha comunicato che il blocco navale americano ai porti iraniani ha fermato o fatto invertire la rotta ad almeno 38 navi.



(Foto: Matt H. Wade)

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