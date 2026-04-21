Medio Oriente, Trump: con l'Iran faremo un grande accordo, non hanno scelta

Su Warsh e la Fed: deluso se non tagliasse subito i tassi.

(Teleborsa) - Donald Trump ha rilasciato un'intervista a tutto campo alla CNBC, toccando anche i due temi più caldi del momento: la guerra in Iran e il futuro della Fed.



Sul conflitto in Medio Oriente, con il cessate il fuoco in scadenza mercoledì, Trump si è detto ottimista: "Penso che finiremo con un grande accordo. Non hanno scelta. Abbiamo distrutto la loro Marina, la loro Aeronautica, i loro leader." Il presidente ha poi aggiunto: "Abbiamo eliminato i loro leader, il che in un certo senso complica le cose, ma questi leader sono molto più razionali. È un cambio di regime, comunque lo si voglia chiamare, non è una cosa che avevo detto che avrei fatto, ma l'ho fatto indirettamente." Ha aggiunto che l'esercito americano è "pronto" a bombardare l'Iran se un accordo non viene firmato entro la scadenza e che non intende prorogare il cessate il fuoco.



In precedenza, in un post su Truth Social, Trump aveva scritto che l'Iran aveva "violato il cessate il fuoco numerose volte". Le sue dichiarazioni secondo quanto segnalato dalla stessa CNBC, hanno spinto i futures su Wall Street: Dow Jones +0,5%, S&P 500 +0,2%, Nasdaq 100 +0,3%.



Sull'uomo che ha scelto per guidare la Federal Reserve, Kevin Warsh - in attesa di conferma del Senato, la cui audizione è in programma alle ore 10 (le 16 in Italia) - Trump non ha nascosto le aspettative: alla domanda se sarebbe deluso se Warsh non tagliasse subito i tassi, la risposta è stata netta: "Lo sarei".



Poi è tornato all'attacco sulla costosa ristrutturazione del quartier generale della Fed, al centro della causa penale lanciata dal Dipartimento di Giustizia contro Powell: "Avrei sistemato quel palazzo bellissimo per 25 milioni di dollari e loro stanno spendendo 4 miliardi di dollari e forse di più". E sul numero uno uscente della Fed: "Non posso immaginare che stia intascando soldi dalla ristrutturazione, ma è possibile e dobbiamo scoprirlo." Ha poi aggiunto, con una punta di ironia: "Temo che Kevin Warsh dovrà avere un ufficio vicino a me perché la sede della Fed non sarà finita".

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