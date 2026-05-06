Parigi: andamento sostenuto per Credit Agricole
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca francese, con una variazione percentuale del 3,15%.
L'andamento di Credit Agricole nella settimana, rispetto al CAC40, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'Istituto di credito francese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,01 Euro con area di resistenza individuata a quota 17,28. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 16,85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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