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Parigi: andamento sostenuto per Edenred

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Edenred
Seduta vivace oggi per l'inventore del buono pasto ticket restaurant, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,93%.
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