Parigi: Credit Agricole si muove verso il basso

(Teleborsa) - Pressione sulla banca francese , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.



L'andamento di Credit Agricole nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni tecniche di breve periodo dell' Istituto di credito francese suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 16,45 Euro e supporto visto a quota 16,08. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 16,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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