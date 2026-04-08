Parigi: Legrand sale verso 148 Euro

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il Gruppo industriale francese , che tratta in rialzo del 7,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Legrand mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,71%, rispetto a +5,17% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di materiale elettrico ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 148 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 152,5, mentre il primo supporto è stimato a 143,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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