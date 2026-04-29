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/ Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard
Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard
Migliori e peggiori
,
In breve
29 aprile 2026 - 09.50
Si muove verso il basso il
colosso degli alcolici
, con una flessione del 2,08%.
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Pernod Ricard
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