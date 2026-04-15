A Piazza Affari corre Piaggio

(Teleborsa) - Grande giornata per la big delle due ruote , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,33%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Piaggio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche attuali della società industriale mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1,591 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1,672. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1,544.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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