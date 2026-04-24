Piazza Affari: performance negativa per Piaggio

(Teleborsa) - Pressione sulla big delle due ruote , che tratta con una perdita dell'1,99%.



La tendenza ad una settimana di Piaggio è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,592 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,567. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,558 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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