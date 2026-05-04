Piazza Affari: senza freni Cembre
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,85%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,82%, rispetto a +0,73% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
L'esame di breve periodo di Cembre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 82,07 Euro e primo supporto individuato a 78,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 85,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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