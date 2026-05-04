Piazza Affari: senza freni Cembre

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Cembre mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,82%, rispetto a +0,73% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





L'esame di breve periodo di Cembre classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 82,07 Euro e primo supporto individuato a 78,87. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 85,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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