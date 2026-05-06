Piazza Affari: brillante l'andamento di Leonardo
(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un rialzo del 3,38%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,09%, rispetto a +2,27% del principale indice della Borsa di Milano).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 54,32 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 55,83. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 57,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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