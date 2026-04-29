Credem, ok assemblea a bilancio 2025 e dividendo 0,75 euro/azione

Monte dividendi ad oltre 255 milioni di euro e una distribuzione di quasi 950 milioni di euro negli ultimi cinque anni

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di Credem , presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato in data odierna, in sede ordinaria, il bilancio 2025.



L’anno si è chiuso con un utile netto consolidato di 621,5 milioni di euro, +0,2% rispetto al 2024 (pari a 522,8 milioni di euro, al netto del beneficio di 98,6 milioni di euro derivanti dalla cessione delle attività di merchant acquiring). La raccolta da clientela ha raggiunto 114,1 miliardi di euro (+8,4% rispetto all’anno precedente), i prestiti(2) a 37,7 miliardi di euro (+3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024) ed i nuovi clienti sono oltre 181(3) mila. Il Gruppo ha confermato una forte capacità di crescita organica, un’eccellente solidità patrimoniale e una qualità dell’attivo ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo.



I risultati raggiunti consentono la distribuzione di un dividendo pari a 0,75 euro per azione, in pagamento mercoledì 20 maggio 2026, con data di stacco della cedola lunedì 18 maggio 2026 e record date martedì 19 maggio 2026. Il monte dividendi complessivo ammonta a 255,1 milioni di euro, quasi 950 milioni negli ultimi cinque anni.



"Il 2025 è stato un anno molto positivo", ha dichiarato Lucio Igino Zanon di Valgiurata, Presidente Credem, "che ha confermato la capacità di generare una solida redditività a beneficio di tutti i portatori di interesse con cui il Gruppo interagisce quotidianamente. Sentiamo una forte responsabilità poiché, mai come in questo frangente, è necessario avere la capacità di guardare al medio periodo. Operiamo in uno scenario segnato da profonde discontinuità geopolitiche, tecnologiche e sociali; forze che stanno ridisegnando l'economia globale, facendo nascere nuovi settori di business e trasformando rapidamente quelli tradizionali.”, ha affermato Zanon. ”Tuttavia, sono convinto che continuare a investire nelle persone del nostro Gruppo sia la risposta più efficace a questi mutamenti. È su di loro che fondiamo la nostra ambizione di crescita per i prossimi anni con il chiaro obiettivo di continuare ad affiancare i nostri clienti”, ha concluso Zanon.

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