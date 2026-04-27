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/ Crolla a Piazza Affari Ferretti
Crolla a Piazza Affari Ferretti
Migliori e peggiori
,
In breve
27 aprile 2026 - 09.35
A picco il
costruttore di yacht di lusso
, che presenta un pessimo -4,57%.
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