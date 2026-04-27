Milano 12:15
47.768 +0,23%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
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Londra 12:15
10.391 +0,12%
Francoforte 12:15
24.266 +0,57%

Crolla a Piazza Affari Ferretti

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Piazza Affari Ferretti
A picco il costruttore di yacht di lusso, che presenta un pessimo -4,57%.
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