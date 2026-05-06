Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la maison del lusso , che tratta in rialzo del 4,71%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il movimento di Salvatore Ferragamo subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo status tecnico di breve periodo della casa di moda italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,055 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,655. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,455.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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