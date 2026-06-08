Piazza Affari: in acquisto Banca MPS
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta in rialzo del 9,49%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Monte Paschi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banca Monte dei Paschi rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico dell'istituto Senese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,67 Euro con area di resistenza individuata a quota 9,89. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,54.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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