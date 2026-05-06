Piazza Affari: scambi in positivo per BFF Bank

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,30%.



L'andamento di BFF Bank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di BFF Bank suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,887 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,926. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,864.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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