Milano 15:05
49.444 +1,83%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:05
10.448 +2,24%
Francoforte 15:05
24.916 +2,11%

Piazza Affari: scambi negativi per Tenaris

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Tenaris
Retrocede il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, con un ribasso del 2,73%.
Condividi
```