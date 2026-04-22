Equita, ok dei soci a bilancio e cedola di 0,40 euro. Nuovo Cda con Vismara presidente, de Bellis e Riviera co-ceo

Luigi de Bellis e Simone Riviera nominati Ad

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di EQUITA Group ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,40 euro per azione, da corrispondersi in due tranche. La prima tranche verrà corrisposta in data 20 maggio 2026 (payment date), con data di stacco cedola 18 maggio e record date 19 maggio; la seconda tranche verrà corrisposta il 18 novembre, con data di stacco cedola 16 novembre e record date 17 novembre 2026.



Gli azionisti hanno espresso parere favorevole sulla prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2025.



L’Assemblea ha deliberato di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in 3 esercizi la durata dell’incarico, quindi fino all’assemblea per l'approvazione del bilancio 2028.



L’Assemblea ha nominato come consiglieri Andrea Vismara, Carlo Andrea Volpe, Luigi de Bellis, Simone Riviera, Stefania Milanesi, Michela Zeme, Angela Gamba e Matteo Bruno Lunelli quali candidati della lista presentata da alcuni manager-azionisti (Lista n.1) e risultata come la più votata (con il 70,8% dei voti presenti). È stata poi nominata Silvia Demartini, candidata della lista presentata da alcuni investitori istituzionali (Lista n.2), risultata come la seconda lista più votata (con il 18,1% dei voti presenti).



Andrea Vismara è stato nominato Presidente del Cda.



É stato autorizzato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall’Assemblea in data 29 aprile 2025, l’acquisto e disposizione di azioni proprie, per un massimo di 1.500.000 azioni EQUITA Group (pari a circa il 2,8% del capitale sociale alla data odierna). L’autorizzazione all’acquisto di azioni ha una durata di 18 mesi dalla data di delibera, pari al periodo massimo consentito dalla normativa applicabile. L’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è invece priva di scadenza.



Al termine dei lavori assembleari, si è riunito il nuovo Cda che ha conferito a Carlo Andrea Volpe il ruolo di Vice-Presidente Esecutivo e a Luigi de Bellis e Simone Riviera il ruolo di Amministratore Delegato. Il Consiglio ha inoltre deliberato di nominare Silvia Demartini quale Lead Independent Director, in considerazione del nuovo assetto di governance della Società.

Condividi

```