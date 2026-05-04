Herbalife acquista asset di Bioniq per 55 milioni di dollari più pagamenti aggiuntivi

(Teleborsa) - Herbalife , società quotata sul NYSE e attiva nel settore della salute e del benessere, ha siglato un accordo per l'acquisizione di alcuni asset di Bioniq, azienda britannica specializzata in integratori personalizzati.



Si prevede che la transazione si concluda nel secondo trimestre del 2026. Il prezzo di acquisto di 55 milioni di dollari sarà corrisposto in cinque anni, incluso un pagamento iniziale di 10 milioni di dollari al closing. Inoltre, il valore della transazione comprende fino a 95 milioni di dollari di pagamenti condizionati in base alle performance future.



"Il futuro della salute e del benessere sta diventando sempre più personalizzato e basato sui dati - ha dichiarato Stephan Gratziani, CEO di Herbalife - Combinando la tecnologia di Bioniq per gli integratori personalizzati con Pro2col e la forza della nostra rete di distribuzione globale, stiamo ampliando la nostra capacità di offrire benessere personalizzato su scala globale".



Nell'ambito della transazione, Herbalife ha anche acquisito un'opzione di acquisto per Bioniq LAB, una piattaforma separata focalizzata su piccole molecole e peptidi. Si prevede che gli integratori alimentari personalizzati di Bioniq saranno offerti entro la fine dell'anno tramite i distributori indipendenti Herbalife ai clienti in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti, con l'espansione in altri mercati a seguire.

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