Chiusura poco mossa per le Borse europee, ottima Parigi con balzi STM e L'Oreal

(Teleborsa) - Le Borse europee chiudono poco lontane dalla parità, con la situazione in Iran che permane in fase di stallo e lo Stretto di Hormuz ancora chiuso, a eccezione del listino parigino che mostra un ottimo rialzo grazie ai balzi di STM e L'Oreal dopo i conti positivi (anche se scende EssilorLuxottica ).



STM ha strappato anche a Piazza Affari, dopo aver riportato risultati del primo trimestre superiori alle aspettative del mercato e aver previsto ricavi per il secondo trimestre di 3,45 miliardi di dollari, superiori alle aspettative del mercato di 3,21 miliardi di dollari. Inoltre, la società italo-francese dei chip terrà un webcast per investitori e analisti il 4 maggio dedicato alle opportunità di mercato relative ai satelliti in orbita terrestre bassa (LEO).



Sul fronte macroeconomico, in Eurozona, a causa della crisi mediorientale, il PMI composito flash di aprile è sceso da 50,7 a 48,6 (primo valore recessivo da fine 2024) sulla scia di un calo superiore alle attese dell'indicatore servizi (da 50,2 a 47,4, minimo da febbraio 2021), a fronte di un rialzo oltre le previsioni dell'indice manifatturiero (da 51,6 a 52,2). Negli Stati Uniti durante la settimana fino al 18 aprile le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate a 214 mila da 208 mila del periodo antecedente.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,99%.



In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a +78 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,78%.



Tra le principali Borse europee senza slancio Francoforte , che negozia con un -0,16%, Londra è stabile, riportando un moderato -0,19%, e denaro su Parigi , che registra un rialzo dello 0,87%.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,26% a 47.907 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 50.391 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (0%); in discesa il FTSE Italia Star (-0,84%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo STMicroelectronics (+14,10%), Lottomatica (+2,07%), Snam (+1,61%) e ENI (+1,20%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su DiaSorin , che ha terminato le contrattazioni a -4,19%. Vendite su Amplifon , che registra un ribasso del 2,68%. Seduta negativa per Moncler , che mostra una perdita del 2,11%. Sotto pressione Stellantis , che accusa un calo dell'1,52%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+12,02%), BFF Bank (+3,43%), Technoprobe (+2,70%) e D'Amico (+2,20%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Comer Industries , che ha archiviato la seduta a -4,47%. Pessima performance per Reply , che registra un ribasso del 4,07%. Scivola Revo Insurance , con un netto svantaggio del 3,66%. In rosso OVS , che evidenzia un deciso ribasso del 2,44%.

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