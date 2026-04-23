Consiglio di Stato conferma ruolo Enac in tutela passeggeri trasporto aereo

rigettata la procedura di gestione reclami ART

(Teleborsa) - L’Ente Nazionale per l'Aviazione Civile "accoglie con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato che ha rigettato gli appelli dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), confermando le precedenti sentenze del TAR Piemonte, avverso una procedura stabilita da ART per la gestione dei reclami dei passeggeri nel trasporto aereo".



Il Consiglio di Stato - sottolinea la nota - ha rilevato che l’ART ha ecceduto i limiti delle proprie attribuzioni, intervenendo in un ambito già disciplinato dalla normativa dell’Unione europea e dall’Enac, riconosciuto quale organismo nazionale designato per l’applicazione della relativa disciplina.



“Una pronuncia - ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma - che evita la frammentazione regolatoria, in linea con la finalità di armonizzazione e semplificazione perseguite dalla disciplina europea e dall’attività amministrativa di Enac”. Al centro della decisione, la delibera ART del giugno 2024, che introduceva nuove modalità per la gestione dei reclami dei passeggeri nel trasporto aereo.



Secondo il Consiglio di Stato, tali disposizioni prevedevano obblighi aggiuntivi a carico delle compagnie aeree rispetto a quanto stabilito dalla normativa europea, oltre che a un meccanismo di indennizzo automatico ulteriore rispetto alla compensazione pecuniaria già

disciplinata dai regolamenti europei, senza l’obbligo degli accertamenti delle inadempienze.

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