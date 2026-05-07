Milano 17:35
49.291 -0,82%
Nasdaq 22:00
28.564 -0,12%
Dow Jones 22:02
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Londra 17:35
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Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,12%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 28.563,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,12%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 28.563,95 punti.
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