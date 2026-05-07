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Borsa: Risultato negativo per Francoforte, in flessione dell'1,02%
Il DAX termina gli scambi a 24.663,61 punti
In breve
,
Finanza
07 maggio 2026 - 17.43
Si è mossa in territorio negativo Francoforte, in ribasso dell'1,02%, archiviando la giornata a 24.663,61 punti.
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