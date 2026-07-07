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Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,37%

Il DAX archivia la giornata a 25.465,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Francoforte, in calo dell'1,37%
Ribasso per Francoforte, in flessione dell'1,37%, termina le contrattazioni a 25.465,25 punti.
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