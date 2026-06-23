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Borsa: Francoforte soffre all'inizio delle contrattazioni (-1,21%)
Il DAX ha iniziato gli scambi a 24.835,56 punti
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Finanza
23 giugno 2026 - 09.04
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L'Indice della Borsa di Francoforte registra una flessione dell'1,21%, a quota 24.835,56 in apertura.
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