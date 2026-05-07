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Coherent, quotazioni in calo a New York

Migliori e peggiori
Coherent, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso per Coherent, che passa di mano in perdita dell'8,41%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coherent più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Coherent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 330,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 307,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 353,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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