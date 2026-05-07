Coherent, quotazioni in calo a New York
(Teleborsa) - Ribasso per Coherent, che passa di mano in perdita dell'8,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coherent più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Coherent è in rafforzamento con area di resistenza vista a 330,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 307,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 353,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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